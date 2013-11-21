В Севастополе водитель "под кайфом" вёз автобусом пассажиров

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя 19 ноября выявили водителя автобуса, перевозившего пассажиров в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе профилактической работы УГАИ в Севастополе, водитель автобуса БАЗ, принадлежащего местной фирме «Севтранстрест», направлялся по маршруту №182, в пригородное село Передовое.

В районе Ялтинского кольца инспекторы ДПС проводили профилактическую работу среди пассажироперевозчиков в рамках мероприятий «Перевозчик зима - 2013». В ходе беседы инспектор заметил, что у водителя остановленного автобуса присутствовали внешние признаки наркотического опьянения. На момент остановки инспекторами УГАИ в салоне автобуса находилось 30 пассажиров. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование.

Согласно заключению медиков, 30-летний водитель находился под воздействием наркотического препарата – морфия.

В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции составлен протокол об административном правонарушении, автобус был поставлен на арестплощадку.

По данным УГАИ, с начала года в городе произошло около 10 подобных случаев.