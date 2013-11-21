На Житомирщине недалеко от села нашли 30 снарядов

В Житомирской области недалеко от села Ушомир Коростенского района найдены 30 снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, 20 ноября на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части города Коростень Житомирской области поступило сообщение об обнаружении 30 подозрительных предметов. О находке спасателям сообщили представители группы, которая занималась поиском мест гибели советских воинов. Как выяснилось, это были артиллерийские снаряды калибра 45 мм

Все найденные опасные предметы уничтожены группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС в Житомирской области.