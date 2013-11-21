Ивано-Франковщина: 41-летняя пьяная мать во сне задушила младенца

В Ивано-Франковской области начато уголовное производство по факту смерти младенца в с. Старые Богородчаны, которого во сне задушили пьяные родители.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, установлено, что накануне 41-летняя мать ребенка вместе со своим сожителем употребляла спиртные напитки. После этого, они легли спать возле лежавшего на кровати младенца. Тело месячного малыша обнаружил социальный работник, который пришел навестить семью.

По указанному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ч. 1 ст. 119 УК Украины (убийство, совершенное по неосторожности).

Прокуратурой Богородчанского района осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту смерти младенца.

Вместе с тем прокуратурой проводится проверка в Богородчанской РДА и ее структурных подразделениях по поводу соблюдения требований Законов Украины «Об охране детства», «О социальной работе с семьями, детьми и молодежью», «Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей».

По результатам проверки будет дана оценка деятельности районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи и службе по делам детей Богородчанской РДА и при наличии оснований приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.