Сумщина: мать бросила на вокзале 4-летнего ребенка

В городе Шостка Сумской области милиция на этой неделе двое суток искала мать четырехлетней девочки, которую бросили без присмотра на железнодорожном вокзале.

Как сообщили УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, в милицию позвонили по телефону прохожие, которые заметили 4-летнюю девочку, которая находилась на перроне вокзала без сопровождения взрослых. Правоохранителям, прибывшим по вызову, она сказала, что ее зовут Алина, а ее мама пошла в магазин за мороженым и обещала вернуться, но так и не пришла. "Девочка была напуганная, грязная и голодная. Алину милиционеры доставили в горотдел, а сами занялись поиском ее матери. Женщину нашли через два дня», - говорится в сообщении.

Матерью ребенка оказалась 33-летняя жительница одного из сел Новгород-Северского района Черниговской области. Женщину нашли на квартире сожителя в состоянии алкогольного опьянения. Почему она бросила дочь, она объяснить не смогла.

В настоящее время девочка находится в местной детской больнице. Правоохранители совместно с работниками органов опеки готовят документы для лишения женщины родительских прав.