Львовщина: вторые сутки ищут психически больного мужчину

Во Львовской области вторые сутки продолжаются поиски 52-летнего психически больного мужчины, который 19 ноября покинул территорию дома-интерната и его место пребывания до настоящего времени неизвестно.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в селе Волица Сокальского района продолжаются поиски психически больного 52-летнего пациента коммунального заведения Львовского областного совета «Велико-Мостовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», который 19 ноября, около 19.00, покинул территорию заведения. По состоянию на 21 ноября поиски продолжаются.