Государству вернули помещения санатория им.Пирогова

В Одессе суд вернул в пользование государства 1,526 тыс кв. м помещений санатория им. Пирогова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по иску прокуратуры Суворовского района Одессы Хозяйственным судом области за государством (в лице Фонда госимущества Украины) признано право собственности на данные нежилые помещения санатория.

«Кроме того, истребовано имущество санатория из незаконного владения частного предприятия (коммерческое использование имущества) путем выселения последнего», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в прокуратуре, имущество санатория расположено на земельном участке оздоровительного назначения на территории Куяльницкого лимана, площадью более 34 тыс кв. м, стоимость которой – свыше 14 млн грн.