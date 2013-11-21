Мать и деда будут судить за избиение 8-летнего ребенка

В Одессе милиция направила в суд обвинительные материалы на маму и дедушку, бивших 8-летнего ребенка несколько дней подряд.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, следственным отделом Киевского райотдела милиции Одессы направлен в суд обвинительный акт в отношении 26-летней одесситки и ее отца, которые, «переусердствовав с воспитанием ребенка, причинили ему телесные повреждения».

В частности, в милицию поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с места проживания по улице Академика Вильямса доставлен 8-летний мальчик. На теле ребенка врачи обнаружили многочисленные ссадины и синяки. По данному факту начали уголовное производство на основании ч.2 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники милиции в ходе расследования выяснили, что мальчик проживал с мамой и дедушкой. Родственники характеризовали его как очень активного ребенка. При этом мальчик был обделен заботой и вниманием, за шалости его нередко наказывали. Как пояснили в милиции, после очередной провинности взрослые несколько дней в воспитательных целях ставили мальчика на колени, наносили удары по туловищу руками и кухонной вилкой.

По словам заместителя начальника Киевского райотдела Одесского городского управления ГУМВД в Одесской области капитана милиции Александра Мильчука, после проведения экспертизы и других следственных действий матери и дедушке объявлено о подозрении в совершении данного правонарушения.

«Подозреваемые сожалеют о своих методах воспитания, однако за свой поступок им придется отвечать по Закону. Такие действия наказываются штрафом или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 2 лет», - сказал Мильчук.