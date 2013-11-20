В Сумах без воды остались 5 медицинских учреждений

В Сумах произошел порыв водосети диаметром 250 мм в районе улицы Ковпака, 18, в результате чего без водоснабжения остались 5 медицинских учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, авария произошла сегодня, 20 ноября, около 8 часов утра.

Согласно сообщению, для проведения ремонтных работ в 9.00 было отключено водоснабжение ряда объектов, в частности, областной детской больницы, областного клинического психоневрологического диспансера и диагностического центра, гериатрического пансионата, госпиталя для инвалидов войны и труда.

«Руководство этих заведений было предупреждено об отключении и смогло сделать необходимый запас воды», - отмечается в сообщении.

Специалисты КП «Горводоканал» обещают выполнить ремонтные работы в сжатый срок.