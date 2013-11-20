Киевляне требуют немедленно остановить медицинскую реформу

В Киеве собираются подписи за остановку медицинской реформы, реализацию которой власти города распространили в этом году на все районы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН «Медицинская реформа и безопасность медицинской помощи для киевлян» сообщила лидер социального движения «За здоровую нацию!» Виктория Шилова. Участие в пресс-конференции также приняли представители медицинского сообщества столицы, в частности, председатель комитета по вопросам здравоохранения Общественного совета при КГГА, доктор медицинских наук Ольга Горбунова; президент ВБО «Совет защиты прав и безопасности пациентов» Виктор Сердюк и председатель ОО «Здоровый Киев» Вадим Елизаров.

Присутствующие заявили, что врачи не смогут реализовать реформу, потому что не созданы условия для этого, нет соответствующего финансирования. По их словам, то, что происходит сейчас в медзаведениях восьми из 10 районов столицы, никак не может свидетельствовать об улучшении медицинской помощи. В частности, в одних очередях к семейному врачу стоят и больные, например, с туберкулезом, и мамы с новорожденными. А что касается врачей, то половина из них сейчас оформлены в новосозданных медучреждениях в рамках реформы, а половина - “висит в воздухе”.

“Мы вышли к людям. В наших палатках мы собираем 10 тыс. подписей. Почти все уже собрано для того, чтобы мы имели законную инициативу передать эти подписи в пятницу в КГГА - Попову, и в Киевсовет - Гереге, и созвать внеочередную сессию или ближайшую сессию, где мы сможем рассмотреть вопрос о прекращении медицинской реформы, которая является губительной для киевлян”, - заявила Шилова.

Кроме того, по ее информации, планируется провести общественные слушания о проблемах медицинского обслуживания в столице в ближайшие дни, результаты которых также передать властям.

По словам Елизарова, медики Киева сейчас являются заложниками ситуации. “По сути дела, основные посылы, которые были заложены в виде реформы отрасли, они имеют в определенной мере право на реализацию, но другое дело, что на уровне тактических приемов, которые избрала киевская власть, мы видим, что реформа буксует. И два пилотных района, которые были полтора года назад реформированы, были реформированы несколько в иной системе, чем та, в которой сейчас реформируются другие районы”, - отметил он.

В частности Елизаров сообщил, что с 1 ноября, в соответствии с планом реформы, поликлиник как таковых уже не существует в Киеве. “Вместо них в районах появились центры консультативно-диагностической помощи и центры первичной медико-санитарной помощи. Другими словами, была разделена вся структура работы на участковую сеть и тех узких специалистов, которые представляют хирургов, лоров, невропатологов, которые были вспомогательными консультантами в работе участкового. Те лицензии, которые были получены поликлиниками и на основании которых проводилась лечебная работа, утратили свою юридическую силу. Возникает вопрос, на каких правовых основаниях новосозданные лечебные учреждения будут проводить сейчас свою работу? На сегодняшний день есть лишь разъяснительное письмо от Министерства здравоохранения, которым делегирована правопреемственность лечебной деятельности и лицензии центрам первично-санитарной помощи”, - отметил Елизаров.

Такая ситуация, по словам медиков, может быть угрожающей как для работников сферы медицины - потому что они работают без лицензии, так и для пациентов - потому что де-юре не существует ни врачей, ни поликлиник, следовательно помощь будет оказываться “без ответственности”.

Сердюк выразил убеждение, что для развития медицины в первую очередь нужно соответствующее финансирование, которое направить, в частности, на обновление помещений, оборудования и закупку современных препаратов.

“Сначала нужно дать бюджет, а затем требовать каких-то изменений, реформирования и т.д. А если все же реформировать, то начать с утепления помещений, уменьшения расходов на коммунальные платежи, а деньги пустить на таблетки. Потому что, с одной стороны, наши врачи могут лечить, если дать им инструментарий и возможность, а с другой стороны - то, что нам предлагается, по сути, мягко говоря опасно, потому что это эксперимент над людьми”, - сказал Сердюк.

По словам Горбуновой, еще в начале реформирования были наработаны предложения по реформе от медиков всех уровней.

“В столице имеют место все формы организации предоставления медпомощи, которые созданы и существуют, и которые могут работать эффективно. Поэтому в условиях эксперимента, я считаю, что важным было бы то, чтобы оставить лучшее от всех систем и форм организации, которые уже существуют в Киеве. То есть лучшие поликлиники, которые дают определенные результаты, которые можно демонстрировать, давать пример, оставить, а в тех, которые работают неэффективно, проводить эксперименты и думать, как лучше их реформировать, чтобы улучшить результаты предоставления медпомощи”, - сказала представитель Общественного совета при КГГА.

Она обратила внимание на то, что на уровне поликлиник обслуживается 80% населения Киева.

“То есть 80% пациентов обращаются и заканчивают получение медицинской помощи на уровне наших поликлиник, то есть на уровне первичного и вторичного уровней медпомощи. И только 20% нуждаются в дальнейшей стационарной или высокоспециализированной медпомощи. И все, что сейчас происходит, касается 80% населения столицы”, - подчеркнула Горбунова.

Подытоживая выступления, Елизаров сообщил о трех основных требованиях, которые выдвигаются представителями медицинского сообщества к власти: первое - защитить интересы киевлян, пациентов; второе — защита медиков, “поскольку медик, который работает без лицензии, является преступником”; третье - это ответственность тех чиновников, которые реализуют “подобного рода реформу, эксперименты”, чтобы каждый ответственно ответил за это.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля с.г. Киевсовет согласовал решение о реформировании медицинских заведений в 8 районах столицы на основании результатов пилотных проектов, которые были учреждены год назад в Дарницком и Днепровском районах.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев сообщил, что будут реорганизованы амбулаторно-поликлинические заведения в Голосеевском, Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. По его словам, внедрение новой модели реформирования столичной медицины для киевлян будет означать создание в каждом районе столицы современного диагностического центра и открытие еще 16 центров первичной медико-санитарной помощи.

По данным КГГА, в течение 2012 года в двух пилотных районах была осуществлена структурная реорганизация первичного звена, в результате которой в апреле 2012 года в Днепровском районе были зарегистрированы как юридические лица и начали работу 5 центров первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и 2 консультационно-диагностических центра (КДЦ). В июле 4 центра ПМСП и 3 КДЦ заработали в Дарницком районе.

С учетом новой модели предлагается в 8 районах города Киева создать 18 коммунальных некоммерческих предприятий «Центров первичной медико-санитарной помощи» и 8 коммунальных некоммерческих предприятий «консультативно-диагностических центров», сообщили в КГГА.

В КГГА заявляли, что реализация предложенной модели реформирования позволит создать четкую систему направлений пациентов и обеспечит взаимодействие между разными уровнями медицинской помощи. Кроме того, станут возможными контроль обоснованности использования более высокостоимостных видов диагностики и лечения, снижение загруженности стационарных заведений.