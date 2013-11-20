23 ноября Александровская больница проводит «День здоровья»

23 ноября 2013 года Александровская клиническая больница (г. Киев) проводит благотворительную акцию «День здоровья».

Цель акции – обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения г. Киева.

Традиция проводить эту акцию основана в марте 2011 года.

Ежегодно в «День здоров’я» более чем 2000 рядовых киевлян получают возможность проконсультироваться у высококвалифицированных врачей, сотрудников кафедр, заведующих отделений и специалистов высшей квалификационной категории по специальностям:

1. Кардиология

2. Ревматология

3. Неврология

4. Дерматология

5. Нефрология

6. Гастроэнтерология

7. Терапия

8. Инфекционные болезни

9. Эндокринология

10. Общая хирургия

11. Сосудистая хирургия

12. Нейрохирургия

13. ЛОР

14. Офтальмология

15. Гинекология

16. Урология

Приём специалистов будет длиться с 09.00 до 15.00 часов по адресу: г. Киев, ул.Шовковичная, 39/1, корпус 4 (консультативная поликлиника).

Дополнительная информация по телефонам:

255-14-89 (регистратура поликлиники),

255-14-83 (приёмная главного врача).