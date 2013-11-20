Одесса: до конца дня у всех жителей города будет вода

В Одессе продолжается ликвидация порыва водопровода, из-за которого со вчерашнего дня значительной части жилых домов двух районов города вода подается только до уровня 2-го этажа.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, вчера на Люстдорфской дороге в районе площади Толбухина произошел прорыв магистрального водопровода диаметром 900 мм. Аварийно-ремонтные бригады Одесского филиала «Инфоксводоканал» оперативно приступили к работам по устранению течи.

«На данный момент работы продолжаются: уже произведен демонтаж поврежденного участка трубопровода, ведется подготовка к монтажу новой трубы. Планируется, что все работы будут завершены до конца сегодняшнего дня», - сообщили в управлении.

В связи с проведением работ, остановлено водоснабжение нескольких домов, преимущественно частного сектора, расположенных по ул. Александра Невского, Комарова и в Аэродромном переулке. По окончании работ водоснабжение всех домов будет восстановлено.

Для обеспечения водой жителей отключенных от водоснабжения домов работниками «Инфоксводоканала» установлены 2 цистерны с водой: в районе завода «Промсвязь» и на ул. Александра Невского.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в результате прорыва трубопровода оказались подтопленными ряд подвальных помещений и жилых дворов.

Как сообщал УНИАН, утром 19 ноября в Одессе произошел прорыв водопровода на Люстдорфской дороге. Из-за аварии в значительной части жилых домов двух районов города вода подается только до уровня 2-го этажа. Также произошло подтопление дороги от 3-й станции Люстдорфской дороги до площади Толбухина, были затоплены трамвайные пути.