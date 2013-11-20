В Полтавской области «заминировали» железнодорожный вокзал

В Гребенке (Полтавская обл.) неизвестный «заминировал» железнодорожный вокзал.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью облуправления милиции, 19 ноября в 16.45 на линию «102 » поступило сообщение, что в зале ожидания железнодорожного вокзала на станции "Гребенка" находится взрывчатка.

На место выехали следственно - оперативная группа райотдела, кинолог со служебной собакой, представители службы по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры района. Из помещения зала ожидания были эвакуированы 70 человек. Взрывчатки обнаружено не было. Задержки поездов не было.

Сейчас сотрудники милиции устанавливают «шутника».

По данному факту проводятся оперативные мероприятия.

За заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 6-ти лет.