Фонд Р.Ахметова оборудовал еще одну лабораторию по диагностике ТБ

Лаборатория по диагностике туберкулеза ЦРБ г.Селидово Донецкой области получила новейшее медицинское оборудование. Отделение оснащено за средства Благотворительного фонда Рината Ахметова, который реализует проект «Оптимизация лабораторной сети по диагностике туберкулеза в Донецкой области».

В больнице установлено лабораторное оборудование, необходимое для проведения качественной диагностики: микроскоп, аквадистиллятор, стерилизатор, лабораторные весы, термоконтейнеры, лабораторная мебель, бактерицидный облучатель, холодильники, контейнеры для дезинфекции. Также закуплены расходные материалы. Общая сумма на оснащение лаборатории - 80 000 грн.

По словам заведующей лаборатории Надежды Старик, проблема туберкулеза в Донецкой области сегодня очень актуальна.

«Наша больница обслуживает около 32 тысяч человек. Если раньше – 20 лет назад – туберкулез мы выявляли очень редко, 1-2 случая в год. Сегодня часто бывает, что 2 случая в день. И эти больные – среди нас», - говорит медик.

Завлаборатории признается, что никто из врачей Селидовской больницы не ожидал такого подарка.

«Когда мы обратились за помощью в фонд «Развитие Украины», нам не верилось, что такое может быть. Нам очень нужно было новое оборудование. Все оборудование, которое мы имели , было давным-давно устаревшим. Например, сухожарочному и вытяжному шкафам было уже более полувека лет. Мы получили новейшее медицинское оборудование, 20 наименований. Кроме современной аппаратуры мы также получили специальную лабораторную мебель, реактивы, наборы красок. Больше всего мы рады вытяжному шкафу, респираторам. Да рады всему. Мы очень благодарны и признательны Ринату Ахметову. Я работаю в лаборатории уже 40 лет, и такой поставки у нас не было никогда. Тем более, что это безвозмездный подарок», - отметила Старик.

Менеджер по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Владислав Денисенко отметил, что изношенное оборудование было причиной низкого показателя выявления туберкулеза в зоне обслуживания Селидовской ЦРБ - 3,7% при норме от 5%.

«Страдало как качество диагностики туберкулеза, так и безопасность медицинских сотрудников, которые работают с мокротой больных. С установкой нового оборудования эти риски минимизированы. На протяжении последних двух лет Фонд закупил оборудование для диагностики туберкулеза в городские больницы г. Донецка (6 больниц), г. Краматорска (2 больницы), г. Снежное и в центральную районную больницу г. Волновахи. В 2014 году в рамках проекта планируется оснащение больниц г. Ясиноватая и г. Енакиево Донецкой области», - сказал Денисенко.