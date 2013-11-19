На Буковине в результате пожара погибли двое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС Украины в Черновицкой области, сегодня, 19 ноября, в обед в пожарно-спасательное подразделение г. Вашкивцы поступило сообщение о пожаре в жилом доме.

Мать оставила запертыми в комнате двух сыновей, 2-х и 3-х лет, и пошла в детсад за их сестренкой. Когда женщина вернулась, то увидела, что из дома идет сильный дым. Женщина стала звать на помощь.

Через 4 минуты на место происшествия прибыл дежурный караул пожарных. Мать и соседи совместно со спасателями вынесли детей на улицу. Мальчики были живы, но без сознания. Их передали работникам скорой медицинской помощи и доставили в реанимационное отделение лечебного заведения. Однако спасти детей не удалось.