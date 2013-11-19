На Житомирщине проверят, как кормят детей в детсадах

Житомирский облсовет решил создать комиссию, которая проверит состояние питания детей в детсадах.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня проголосовали большинство депутатов, присутствующих на сессии. «Комиссию создадут для упорядочения работы управления образования Житомирского горсовета», - говорится в решении сессии облсовета .

С предложением создать комиссию выступил на сессии депутат Сергей Сухомлин.

«В течение года из рациона детей исчезали крупы, яйца, мясо, твердые сыры, масло. Даже в летние месяцы обеспечения детей овощами и фруктами был на уровне 40 %. Это официальная информация управления образования Житомирского горсовета», - сказал в ходе заседания Сухомлин .

По его словам, «последние непроведенные тендеры по закупке молока привели к тому, что сегодня в детских садах проводятся собрания , на которых родителям предлагают либо покупать молоко за деньги родителей , или чтобы родители приносили эти молочные продукты с собой» .

Наличие проблемы с тендерными процедурами в Житомире и области в целом признал на сессии председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Рыжук. Ее также признают в Житомирском городском совете .

«Конкурсные торги на закупку молока для нужд дошкольных учебных заведений Житомира, проходивших 7 ноября 2013 , не состоялось из-за отсутствия участников», - сообщает сайт Житомирского городского совета ,

Уточняется, что это уже не первая ситуация, когда поставщики продуктов питания в условиях сезонного скачка цен саботируют участие в тендерных торгах . Кроме того, некоторые из поставщиков пугают задержки в оплате через казначейство, имеющие место в последнее время. Однако, оплата за питание детей - защищенная статья и финансируется через казначейство минимум раз в месяц в рамках заключенных соглашений по факту поставки продуктов.

«В связи с тем, что договор на поставку молока предыдущим поставщиком исчерпан полностью, а новый тендер не состоялся, как выход из ситуации управления образования предложило закупку молока за счет средств, которые частично оплачивают родители за питание. При этом родительская плата не будет больше, чем обычно, а разделяться на две квитанции (без стоимости молока и на стоимость закупленного молока)», - говорится в размещенном на сайте сообщении Управления по связям с общественностью Житомирского городского совета.