На Луганщине в лесополосе выявлена авиабомба

В Попаснянском районе Луганской области в понедельник, 18 ноября, в лесополосе на расстоянии километра от жилых домов села Березовское выявлена авиабомба времен Великой Отечественной войны весом 250 кг

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, место происшествия охраняется работниками милиции. Обезвреживание боеприпаса будет проведено сегодня, 19 ноября.