На Луганщине в лесополосе выявлена авиабомба
16:19, 19 ноября 2013Новости регионов
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В километре от жилых домов
В Попаснянском районе Луганской области в понедельник, 18 ноября, в лесополосе на расстоянии километра от жилых домов села Березовское выявлена авиабомба времен Великой Отечественной войны весом 250 кг
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, место происшествия охраняется работниками милиции. Обезвреживание боеприпаса будет проведено сегодня, 19 ноября.
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