Стала известна причина вспышки кишечных инфекций в Ялте

Вероятной причиной повышения заболеваемости острыми кишечными инфекциями в районе Поликуровского холма в Ялте (АР Крым) на прошлой неделе могло стать употребление продуктов питания, приобретенных на стихийных рынках и в точках розничной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, такое заключение сделано согласно предварительному эпидрасследованию.

По информации Главного управления Госсанэпидслужбы в АР Крым, по состоянию на 17 ноября из района Поликуровского холма госпитализировано в инфекционное отделение Ялтинской городской больницы 40 человек, среди них – 25 детей с предварительным диагнозом «Острый гастроэнтероколит». Состояние госпитализированных оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Согласно сообщению, заболеваемость имеет спорадический характер, топографически распределяется не равномерно, групповых случаев в организованных коллективах не зарегистрировано.

Комиссией исполнительного комитета Ялтинского городского совета совместно с представителями Госсанэпидслужбы и МВД Украины в АР Крым проводятся рейдовые проверки предприятий торговли, в т.ч. выявление мест стихийной торговли.

В ходе проверок проведены лабораторные обследования декретированных лиц (90 чел.), отобраны пробы для лабораторных исследований продуктов питания, гигиенических смывов.

По данным пресс-службы Минздрава, из 34 проб воды, взятых из системы централизованного водоснабжения, все отобранные образцы отвечают требованиям Государственных санитарных норм и правил. Специалистами Ялтинского междугородного управления Госсанэпидслужбы изучено состояние водоснабжения в г. Ялте и установлено, что в ноябре, согласно данным горводоканала, порывы не зарегистрированы. В то же время, во избежание распространения инфекционных заболеваний введен режим гиперхлорирования питьевой воды, которая подается населению.

Проводятся санитарно-эпидемиологические обследования эпицентров вспышек (среди жителей района), установлен надзор за контактными лицами и за ситуацией в детских учебно-воспитательных заведениях. Проводится санитарно-образовательная работа среди населения города.

Противоэпидемические мероприятия в эпицентре вспышек продолжаются. Ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.

Как сообщал УНИАН, в Ялте на прошлой неделе 40 человек поступили в инфекционное отделение городской больницы №1 с проявлением острой кишечной инфекции, среди них есть дети. В основном, в больницу с кишечной инфекцией попадали жители микрорайона Поликуровка.

17 ноября прокуратура Ялты открыла уголовное производство по факту пищевого отравления жителей города по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины - (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

СЭС взяла пробы воды и продуктов. К воде у «ревизоров» претензий нет. В то же время, местные жители считают, что виновата именно вода, поскольку госпитализированные ели разные продукты. В городе проводятся массовые проверки «точек» по продаже пищевых продуктов.