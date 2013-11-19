Житомирщина приняла программу относительно вирусных гепатитов

Житомирский областной совет шестого созыва принял областную программу профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на период до 2016 года с общим объемом финансирования в 20,7 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало большинство депутатов, присутствующих на сессии 19 ноября.

Программа направлена на борьбу с заболеваемостью гепатитом в области.

Финансирование программы будет осуществляться за счет государственного и областного бюджетов.

Средства направят, в частности, на оснащение лабораторий учреждений службы крови области высокочувствительными системами приборов и тестов, позволяющими надежно выявлять вирусы в донорской крови, и на другие цели.

Как прозвучало на сессии, с 2012 года в Житомирской области медики наблюдают тенденцию к росту заболеваемости хроническими вирусными гепатитами. Так, в области в настоящее время в реестр медиками внесено 595 больных с хроническим вирусным гепатитом С и 60 больных с хроническим вирусным гепатитом В.