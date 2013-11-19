На Львовщине три человека отравились неизвестным веществом

Во Львовской области три человека были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии после употребления в пищу неизвестного вещества.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 18 ноября в 22.30 в реанимационное отделение Жидачевской центральной районной больницы после употребления в пищу неизвестного вещества в тяжелом состоянии госпитализированы три человека 1955-го, 1959-го и 1960 года рождение, жители пгт Гнездычев Жидачевского района.