В Енакиево горела школа-интернат

Пожарные подразделения ликвидировали пожар, который возник вчера вечером в школе-интернате № 12 города Енакиево Донецкой области.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило вчера в 17.15.

На месте происшествия пожарными подразделениями было установлено, что горит мебель в актовом зале на третьем этаже. Пожар был локализован в 18.55, а позже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

На момент гашения пламени 28 детей и трое работников интерната, которые на то время находились в учебном корпусе, выведены спасателями на свежий воздух.

Всего в интернате учится 105 детей.

От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области к ликвидации пожара привлекались 8 единиц специальной техники.