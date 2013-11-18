Граждане Турции перевозили через Украину большую партию героина

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста трем гражданам Турецкой Республики, которые пытались транзитом через Украину перевезти в страны Евросоюза большую партию героина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, по результатам проведенных следственных действий указанным лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

На прошлой неделе во время обысков в помещениях столичного ресторанно-развлекательного комплекса, где проживали подозреваемые, правоохранители изъяли 105 свертков с порошкообразным веществом общей массой 52,5 кг. В дальнейшем еще два пакета с аналогичным веществом были выявлены во время досмотра автомобиля, который использовали иностранцы. Согласно заключениям экспертов, изъятое вещество содержало героин. Следствие выяснило, что злоумышленники планировали транзитом через Украину перевезти наркотики из одной из азиатских стран в Европу. По ценам "черного рынка", стоимость изъятой партии героина - свыше 7 млн. грн.