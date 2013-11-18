В Харькове задержали торговца кокаином.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его сведениям, 15 ноября в центре Харькова сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения «Альфа» задержали наркоторговца при попытке сбыта очередной партии кокаина.

Задержание проводилось в рамках расследования фактов противоправной деятельности межрегиональной преступной наркогруппировки, ликвидированной СБУ еще в начале августа.

Как выяснили правоохранители, задержанный 46-летний гражданин Украины наладил сбыт кокаина на территории Харькова.

Во время санкционированного обыска помещения задержанного правоохранители выявили и изъяли приборы для фасовки и взвешивания наркотиков с остатком кокаина, а также нарезное огнестрельное оружие.

По заключениям проведенной экспертизы, концентрация наркотического вещества в изъятой партии была очень высокой и этого количества наркотика хватило бы почти на 40 доз, а их стоимость на «черном» рынке составляет свыше 1 тыс. долл.

16 ноября наркоделку объявлено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и покушение на сбыт наркотических средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Решением Киевского районного суда Харькова задержанному избрана мера пресечения содержания под стражей. Наркоторговцу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины принимает меры по установлению канала поступления наркотика в Украину и других лиц, которые могут быть причастны к его транспортировке и хранению.