В Кривом Роге подросток «заминировал» торговый центр

Вчера, 17 ноября, в милицию Кривого Рога (Днепропетровская обл.) поступил анонимный телефонный звонок о минировании одного из крупнейших торговых центров города.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, установлено, что автором сообщения является 8-классник одной из местных школ.

Из торгового центра были эвакуированы несколько сотен посетителей и персонал. Работники милиции более 2 часов обследовали 40 тыс. кв. метров площади, на которых размещались 124 торговых павильона, подземная стоянка для автомобилей и два больших супермаркета. Взрывного устройства выявлено не было.

Милиция выяснила, что звонок поступил из телефона-автомата, расположенного в одной из городских больниц. Звонившим оказался 13-летний пациент стационара. В присутствии родителей он объяснил, что сообщил о минировании из хулиганских побуждений.

Действия злоумышленника квалифицируются следователями по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).