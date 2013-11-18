3-летний ребенок получил глубокие ожоги от костра

В Одесской области 14 ноября был госпитализирован в тяжелом состоянии трехлетний ребенок, получивший ожоги при разжигании костра старшими детьми.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, ЧП произошло в селе Павловка Фрунзовского района.

«Ребенок получил термические ожоги 12% тела в результате возгорания одежды. Как выяснилось, на территории частного домохозяйства четыре ребенка (в возрасте до 10 лет) пытались при помощи бензина и спичек разжечь костер. Мать одного из них, хозяйка дома, за детьми не следила», - сообщили в отделе.

Когда загорелся костер, пламя перекинулось на брюки трехлетнего сына хозяйки. Дети самостоятельно потушили одежду, но избежать ожогов не удалось. Пострадавший госпитализирован во Фрунзовскую районную больницу. Медики оценивают состояние его здоровья как тяжелое.