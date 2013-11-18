В Тернополе водитель, избегая столкновения, сбил людей на остановке

В Тернополе водитель, избегая столкновения с другим автомобилем, сбил три человека на остановке общественного транспорта.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник сектора профилактической работы областного управления Госавтоинспекции Василий Барановский, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около полуночи на пр. Злуки.

Установлено, что ДТП совершил водитель автомобиля «Дачия Логан», который при повороте подрезал «Ауди», ехавшую в попутном направлении. Как следствие, водитель «Ауди», избегая столкновения, выехал на остановку общественного транспорта, где сбил трех человек, из которых одна несовершеннолетняя жительница Львова.

По предварительным данным, к аварии привело то, что 35-летний водитель автомобиля «Дачия Логан» управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По данным правоохранителей, в феврале этого года этот водитель в состоянии алкогольного опьянения уже совершал ДТП с материальными убытками. В прошлом году работники ГАИ тоже задерживали его и привлекали к административной ответственности за управление в состоянии опьянения. В связи с этим правоохранители будут требовать в суде лишить водителя права управлять транспортными средствами на длительный срок.