Закарпатье: во время бурения газовой скважины произошла авария
10:39, 18 ноября 2013Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
В Закарпатской области вчера вечером в поле вблизи с. Русские Комаровцы Ужгородского района во время бурения газовой скважины ООО “Тиса-Газ” произошли разгерметизация и выбросы смеси природного газа и азота в атмосферу.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, жертв, пострадавших и угрозы окружающей среде нет.
В 5.00 18 ноября авария ликвидирована путем перекрытия задвижки.
Проводятся работы по заполнению скважины буровым раствором.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 10 ед. техники и 50 чел. личного состава.
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