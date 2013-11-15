На Черниговщине самый низкий показатель прироста населения

Среди всех областей Украины в Черниговской области отмечается самый низкий показатель прироста населения.

Об этом во время круглого стола в УНИАН, посвященного проблемам бесплодия в Украине, сказала заместитель начальника Управления охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Украины Валентина Коломейчук.

По ее словам, в Украине за последние 5-7 лет численность населения сократилась на несколько процентов, при этом, по естественному движению населения, по данным за 2012 год, в Украине наблюдается отрицательный прирост. «У нас больше умирают, чем рождаются», - добавила Коломейчук.

В то же время, в некоторых регионах отмечается прирост населения. В частности, в Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях. Негативная ситуация сохраняется в Донецкой, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Сумской областях.

«Самая плохая ситуация у нас в Черниговской области. Мы имеем самый неблагоприятный показатель - это минус 9,3 прироста населения. Там вообще ситуация шокирующая с естественным движением населения», - отметила Коломейчук.

«Особенно мы имеем снижение населения (в целом по Украине - УНИАН) в возрастной группе 10-14 лет девочки, и мальчики, конечно. И девочки-подростки 15-17 лет», - сказала она, подчеркнув, что через некоторое время именно эта возрастная категория должна реализовать свои репродуктивные права.

Так, категория девушек-подростков в возрасте 15-17 лет на сегодняшний день составляет лишь немногим больше 700 тысяч. «За последние 10 лет у нас на 26% уменьшилась эта возрастная категория населения», - добавила Коломейчук.

Категория населения в возрасте 10-14 лет составляет немногим более 900 тысяч, отметила она. «Прогностически, не совсем эта ситуация хорошая. И если учесть, что каждая девочка, достигая репродуктивного возраста, имеет ряд заболеваний, и тем более, что их мало, - мы имеем достаточно большую прослойку населения, которая имеет бесплодие и имеет противопоказания к вынашиванию беременности», - подчеркнула Коломейчук.