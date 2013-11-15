В Днепропетровской области ищут трех рыбаков
17:04, 15 ноября 2013Новости регионов
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Исчезли вчера на Днепре
В Днепропетровской области спасатели ищут трех исчезнувших вчера на реке Днепр рыбаков. Об этом УНИАН сообщили в главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.
14 ноября около 17 часов исчезла мобильная связь с отдыхающими на частной базе в селе Сухая Калина Синельниковского района, которые вышли на рыбалку на Днепр, и не вернулись.
Сообщение об исчезнувших рыбаках поступило сегодня, 15 ноября, в 12:20 в пункт связи 48-й государственной пожарно-спасательной части.
На данный момент организованы поисково-спасательные работы. В поисках задействованы 25 человек и 9 единиц техники.
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