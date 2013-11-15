В Днепропетровской области ищут трех рыбаков

В Днепропетровской области спасатели ищут трех исчезнувших вчера на реке Днепр рыбаков. Об этом УНИАН сообщили в главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

14 ноября около 17 часов исчезла мобильная связь с отдыхающими на частной базе в селе Сухая Калина Синельниковского района, которые вышли на рыбалку на Днепр, и не вернулись.

Сообщение об исчезнувших рыбаках поступило сегодня, 15 ноября, в 12:20 в пункт связи 48-й государственной пожарно-спасательной части.

На данный момент организованы поисково-спасательные работы. В поисках задействованы 25 человек и 9 единиц техники.