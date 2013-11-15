Луганщина готова производить препараты крови для всей Украины

Луганская область готова производить препараты крови для всей Украины и на экспорт и просит содействия у Министерства здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Луганске в ходе расширенной коллегии МОЗ Украины «Безопасность и качество компонентов и препаратов донорской крови: состояние обеспечения населения и перспективы развития трансфузиологии» губернатор Луганской области Владимир Пристюк.

По его словам, “силами областного бюджета, был построен новый лабораторно-производственный корпус с потенциальной мощностью переработки 20 тонн плазмы в год. И на сегодня Луганская областная станция переливания крови производит 23% препаратов крови по Украине, но уже готова давать в полтора раза больше”.

“Сегодня мы производим из плазмы 11 наименований продукции. Это растворы альбуминов 3-х концентраций, специфические иммуноглобулины, полибиолин. Готовим выпуск факторов свертывания», – сообщил глава ОГА.

«Мы готовы сотрудничать со всеми областями Украины. У нас есть перспективные планы обеспечения продукцией наших соседей Белгородской, Ростовской областей и дальнейшее расширение ассортимента выпускаемых препаратов . Однако на этом пути мы встречаем массу преград, начиная с необходимости получения лицензии на право занятия внешнеэкономической деятельностью, и заканчивая запретом на ввоз иммунобиологических препаратов за границу», – заявил Пристюк

За помощью в этом вопросе он обратился к Раисе Богатыревой, присуствующей на коллегии

«Мы также понимаем важность обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови. В прошлом году за счет средств областного бюджета наша станция была оснащена самым современным оборудованием для обеспечения процесса тестирования доноров, то есть, прилагаем все усилия, чтобы служба крови соответствовала всем мировым стандартам», – подчеркнул руководитель облгосадминистрации.

После завершения коллегии министр охраны здоровья Раиса Богатырева, отвечая на вопрос УНИАН относительно возможной помощи в решении проблем Луганской станции переивания крови сообщила, современные производства по производству препаратов крови действуют в Луганской и Киевской областях и их базу и министерсов будет укреплять и совершенствовать. Богатырева пообещала обратится к Кабмину с соответствовующими предложениями.