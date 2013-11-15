На Черниговщине женщина упала в колодец и осталась живой

В Черниговской области 55-летняя женщина упала в 10-метровый колодец и осталась живой, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в области.

14 ноября в оперативно-координационный центр областного Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в селе Первое Мая Городнянского района упала в колодец 55-летняя женщина.

Крики о помощи из колодца утром услышали местные жители и попытались помочь женщине. В колодец опустили лестницу, однако подняться по ней женщина самостоятельно не смогла.

После неудачных попыток люди вызвали спасателей. На место происшествия прибыло отделение 4-го профессионального пожарного поста из поселка Седнев. С помощью веревки один из спасателей спустился в колодец на 10-метровую глубину, обвязал женщину, после чего ее подняли на поверхность.

Как выяснилось, в то утро жительница с. Ивашковка Городнянского района пришла в с. Первое Мая навестить брата. При каких обстоятельствах женщина упала в колодец, она объяснить не смогла.