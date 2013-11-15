Презентовали благотворительную акцию для детей-сирот

В Киеве состоялась презентация всеукраинской благотворительной акции «Твори добро каждому» с участием Мисс Украина-2013 Анны Заячковской.

На пресс-конференции в УНИАН Заячковская сообщила, что основное задание проекта – вдохновить каждого человека на добрые дела для других.

Акция будет проходить при поддержке Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко.

Участники акции уже посетили несколько детских приютов, а в ходе акции планируется посетить еще ряд приютов, школ-интернатов, детей-сирот.

"Главной целью акции является рассказать детям об определенных христианских добродетелях, о морали, о высоких ценностных вещах", - сказала Заячковская.

По ее словам, "мы учим детей улыбаться, радоваться каждой минуте этой жизни, положительно настраиваться".

Участники акции планируют подарить детям подарки от благотворителей.

Руководитель проекта, председатель АО «Небесийчук и партнеры» Дмитрий Небесийчук заметил, что нет четкого плана, в какие города и в какие приюты они будут ездить, а главная цель сегодняшней пресс-конференции – привлечь внимание к акции как потенциальных участников, так и детских приютов, которые нуждаются в помощи.

"На самом деле, тем, кто хочет помочь, не нужно ничего искать, есть сосед по дому или по работе, нужно подарить каждому улыбку, любовь, при возможности, какое-то материальное пожертвование, и это уже очень просто", - считает он.

Срок проведения акции не установлен, но, по словам Заячковской, она будет длиться, возможно, даже больше года.

В каждом детском заведении детям будет предложено составить часть пазла с девизом, придуманным именно для этого заведения. Сам пазл размером 7 на 7 м будет выложен в конце акции в центре Киева. Финальным аккордом станет благотворительный концерт Заячковской в сопровождении симфонического оркестра в большом зале столичной консерватории.