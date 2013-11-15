В Ивано-Франковске ликвидировали нарколабораторию

Ивано-Франковские убоповцы задержали преступную наркогруппировку.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области, полгода в городе функционировала нарколаборатория, созданная студентом одного из медицинских учебных заведений областного центра, а в группу входили пять человек.

В сообщении отмечается, что с помощью специального приспособленного оборудования злоумышленники наладили производство особо опасного наркотического средства «амфетамин» в жилье одного из правонарушителей, а также они занимались перепродажей «Субитекса» и марихуаны.

Правоохранители сообщают, что двое из пяти злоумышленников раньше были судимы за грабеж и незаконное обращение с оружием. Все пятеро является жителями города и области.

Отмечается, что правоохранители осуществили 11 оперативных закупок, в ходе которых были зафиксированы факты сбыта злоумышленниками оптовых партий амфетамина на общую сумму 10 тыс. грн и 17 таблеток «Субитекса» на сумму 5100 грн.

В рамках уголовных производств работники УБОП провели 14 санкционированных обысков, во время которых у фигурантов изъяли 40 банок химических веществ для изготовления амфетамина и специальные принадлежности.

В сообщении отмечается, что три участника преступной группы были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Относительно двух других правонарушителей решается вопрос о задержании и избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.