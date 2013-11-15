В Черкасской области грибники нашли 24 боеприпаса

В Черкасской области утром 14 ноября возле поселка Лысянка грибники нашли в лесопосадке 24 боеприпаса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, о своей опасной находке сразу сообщили спасателям, которые прибыли на место. Среди боеприпасов были 18 артиллерийских снарядов диаметром 76 мм, 3 минометные мины диаметром 82 мм, артиллерийский снаряд диаметром 105 мм, 120-миллиметровая минометная мина и граната РГ-42 времен войны.

Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения УГСЧС в Черкасской области все боеприпасы изъяла и уничтожила на специальном полигоне.