На Ривненщине снижается заболеваемость корью

В Ривненской области медики фиксируют уменьшение заболеваемости корью после вспышки в октябре-ноябре.

Об этом сообщила УНИАН заместитель начальника управления здравоохранения Ривненской областной государственной администрации Мария Думановская.

По ее словам, сейчас в Сарненском районе регистрируются ежедневно от 1 до 5 случаев заболевания, в то время как еще 10 дней тому назад доходило до 25 случаев ежедневно.

Думановская рассказала, что просила специалистов Министерства здравоохранения Украины обеспечить область вакцинами против кори в полном объеме, и в Минздраве сообщили, что именно 15 ноября вакцины поступили. По прогнозам медицинского должностного лица, Ривненская область должна получить их в понедельник.

По последним данным, в Сарненском районе корью сегодня болеют 43 человека, 40 из них – дети.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ривненской области, по факту служебной халатности в действиях должностных лиц органов здравоохранения и государственной санитарно-эпидемиологической службы, которые не приняли мер к предотвращению вспышки заболеваемости детей инфекционной болезнью, прокуратурой Сарненского района начато уголовное производство по ч.1 ст. 367 УК Украины.

Кроме того, прокуратурой области проводится проверка в главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Ривненской области и управлении здравоохранения Ривненской областной государственной администрации на предмет полноты принятия мер по предотвращению распространения и профилактике инфекционных заболеваний среди детей.

Как сообщал УНИАН, с 23 октября по 8 ноября в c. Цепцевичи Сарненского района Ривненской области среди учеников общеобразовательной школы І-ІІІ ступени была зарегистрирована вспышка кори, в результате которой заболели 53 ребенка.

По информации Минздрава, причиной вспышки заболеваемости корью в Ривненской области стал отказ от вакцинации по религиозным убеждениям. Всего в Ривненской области насчитывается около 4 тыс. чел., которые не дали согласие на вакцинацию от кори, из них почти 2 тыс. 300 проживают в Сарненском районе, где и возникла вспышка заболеваемости. Главная причина отказов – религиозные убеждения родителей, которые не дают согласие на вакцинацию детей, отмечается в сообщении.

В то же время начальник эпидемиологического отдела главного управления Госсанэпидслужбы в Ривненской области Виктор Мороз заявлял, что кроме отказов от прививок, причиной вспышки кори стала нехватка соответствующей вакцины. По его словам, область обеспечена вакцинами на 21% потребности.