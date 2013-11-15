В Киеве 100 домов остаются без отопления и горячей воды

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко поручил «Киевэнерго» и аварийным службам районов в усиленном режиме ликвидировать порывы на сетях, из-за которых без отопления и горячей воды остаются почти 100 домов.

Об этом УНИАН сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По словам Голубченко, на утро 15 ноября 55 домов остаются без горячей воды и 42 дома – без отопления. В частности, 1 дом без горячей воды - в Голосеевском районе, 8 домов без горячей воды и 11 – без тепла в Подольском районе, 1 дом - без холодной воды, 27 – без горячей и 18 - без отопления в Святошинском районе. Кроме того, в Соломенском районе отсутствует горячая вода в 5 домах и отопление в 3 домах, в Шевченковском районе без горячей воды остается 14 домов и 10 – без отопления, уточнил он.

«Я просил бы глав райгосадминистраций и «Киевэнерго» решить проблемы отсутствия горячего водоснабжения и отопления в каждом отдельном доме. Необходимо ускорить работы по возобновлению подачи тепла, ведь уже на эти выходные синоптики прогнозируют заморозки. Все киевляне должны быть с теплыми батареями и горячей водой», - сказал Голубченко.

Также он обратился к жителям столицы с просьбой сообщать в call-центр о каждом случае отсутствия горячей воды и отопления для самого быстрого реагирования.