Черкащина: руководители школы-интерната присвоили себе 1 млн

В Золотоноше Черкасской области должностные лица школы-интерната присвоили почти 1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, по результатам проверки было установлено, что служебные лица школы-интерната с декабря 2008 года по май 2013 года незаконно осуществили зачисление средств на карточные счета работников заведения в завышенном размере, нанеся школе-интернату убытков на общую сумму почти 1 млн грн.

Прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Досудебное расследование продолжается.