Черкащина: руководители школы-интерната присвоили себе 1 млн
11:07, 15 ноября 2013Новости регионов
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Ведется досудебное расследование
В Золотоноше Черкасской области должностные лица школы-интерната присвоили почти 1 млн грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, по результатам проверки было установлено, что служебные лица школы-интерната с декабря 2008 года по май 2013 года незаконно осуществили зачисление средств на карточные счета работников заведения в завышенном размере, нанеся школе-интернату убытков на общую сумму почти 1 млн грн.
Прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Досудебное расследование продолжается.
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