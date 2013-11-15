На Донетчине выявили цеха, где подделывали популярные лекарства
10:09, 15 ноября 2013Новости регионов
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Известных мировых марок
В Мариуполе Донецкой области правоохранители обнаружили подпольный цех по изготовлению медицинских препаратов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, представителями прокуратуры города совместно с работниками милиции при осмотре трех объектов в Октябрьском и Ильичевском районах города Мариуполя были выявлены факты незаконного изготовления и распространения медицинских товаров известных торговых марок производства России, США и Германии.
Во время обыска, который проводили 12 и 13 ноября, правоохранители изъяли более 100 тысяч этикеток и упаковочных материалов вышеуказанных торговых марок, изъято 6 станков для незаконного изготовления продукции, более 10 тысяч пустых ампул и более 1тысячи изделий готовой продукции.
В настоящее время у владельцев иностранных торговых марок выясняется размер причиненного им ущерба, после чего будет решен вопрос о внесении соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины.
Во время проведения следственных действий прокуратурой города Мариуполя были установлены грубые нарушения законодательства в рамках досудебного расследования уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в оборот опасной продукции) УК Украины, сказано в сообщении.
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