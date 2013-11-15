В Донецкой области выявили партию мяса, зараженного цистицеркозом

В Донецкой области ветеринарная милиция совместно с областной ветеринарной службой выявила партию мяса, зараженного цистицеркозом.

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, Донецкой областной государственной лабораторией ветеринарной медицины выявлен образец мяса, в котором присутствовали жизнеспособные цистицерки, и поставщик опасной продукции имел все необходимые свидетельства и разрешения на ее реализацию.

Партия некачественного мяса поступила на территорию Донецкого региона из соседней области, более 2 тонн говядины предназначались для розничной торговли.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или распространение поддельных документов, печатей, штампов).

В милиции отметили, что часть мяса уже утилизирована на специальном предприятии, остальная партия хранится в замороженном виде до окончания эпизоотического расследования.

Справка УНИАН. Цистицеркоз (финноз) – это заболевание свиней, крупного рогатого скота, опасное и для человека. Для развития цистицеркоза необходимо попадание личинок в желудок и кишечник, откуда зародыши паразита по кровеносным сосудам разносятся по тканям и органам человека.