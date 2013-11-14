В Ужгороде школьники протестовали против пьяных водителей

В Ужгороде школьники сегодня провели акцию, направленную на привлечение внимания общества к управлению автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области Анна Трофимчук, акция продолжалась около часа в час пик в Ужгороде – в обеденную пору. Дети стояли на основных развязках города со знаками, подобными дорожным, которые призывают не употреблять алкоголь перед тем, как сесть за руль.

«Акция была молчаливой и одновременно чрезвычайно информативной. При помощи изготовленных знаков, которые не найдешь в Правилах дорожного движения, дети призывали взрослых не управлять авто в состоянии опьянения и показали, какие последствия могут произойти из-за безответственности водителей", - отметила Трофимчук

По ее словам, "большое количество водителей авто приостанавливались, чтобы рассмотреть знаки, с восторгом подбадривали юных инспекторов движения, кивая головой и показывая «класс!».

По словам пресс-секретаря, участие в акции приняли восемь 11-классников - активистов отрядов «Юных инспекторов движения». Более массового мероприятия не планировали, чтобы не сорвать учебный процесс.

Начальник Госавтоинспекции Закарпатья Михаил Бойчук также сообщил, что акция направлена на привлечение внимание общества к такому страшному явлению, как нетрезвые водители.

«К сожалению, не на всех водителей действует метод наказания за пребывание за рулем в состоянии опьянения. А только с начала года в нашей небольшой области инспекторами ДПС ГАИ было выявлено более 2200 таких нарушителей. На некоторых не воздействуют ужасные кадры с мест дорожно-транспортных происшествий. Именно на такую категорию водителей рассчитана наша акция. Возможно, хотя бы некоторые отреагируют на призывы детей и выберут безопасное движение».

Трофимчук также сообщила, что безопасность детей во время акции обеспечивали инспекторы ГАИ из взвода сопровождения и городского отдела Госавтоинспекции. После окончания акции детей доставили в учебные заведения.