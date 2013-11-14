На Харьковщине фермер выбросил туши мертвых свиней в реку

В Дергачевском районе Харьковской области фермер выбросил туши мертвых свиней в реку, чтобы скрыть факт гибели животных от неизвестной болезни.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области.

На минувшей неделе жители села Безруки увидели, как молодой мужчина подъехал на собственном автомобиле к реке Лопань и сбросил в воду 5 туш мертвых свиней.

Обеспокоенные этим жители села Безруки обратились с заявлением в Дергачевский райотдел милиции. Милиционеры при помощи показаний местных жителей выяснили личность правонарушителя. Им оказался 29-летний житель с. Безруки, который занимается выращиванием скота.

Фермер объяснил, что утром покормил животных вареной крупой, а вечером они все погибли. Мужчина вместо того чтобы провести экспертизу туш, решил утопить их в реке.

Об этом факте милиция сообщила руководству Дергачевской райгосадминистрации и санэпидемстанции. В результате проведенной экспертизы было установлено, что угрозы заболевания африканской чумой нет, животные погибли от некачественного корма.

За то, что безответственный сельский житель загрязнил реку, ему придется отвечать перед законом. В конце прошлой недели участковые инспекторы милиции составили в отношении гражданина административный протокол в соответствии со ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов), которая предусматривает наложение штрафа от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.