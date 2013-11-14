Янукович посетил Запорожский перинатальный центр

Президент Украины Виктор Янукович посетил Запорожский областной перинатальный центр и ознакомился с ходом его реконструкции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, председатель областной государственной администрации Александр Пеклушенко ознакомил главу государства с ходом работ и продемонстрировал на информационных стендах этапы реконструкции.

Главный врач Центра Александр Кирилюк показал Президенту палаты и оборудование заведения, ознакомил с основными направлениями его деятельности.

Во время общения с медицинским персоналом Янукович заметил, что одним из важных заданий государства является охрана материнства и детства.

«Жизнь начинается с матери, рождается новая жизнь - ребенок», - сказал Президент, отметив необходимость создания надлежащих условий для функционирования перинатальных центров.

Глава государства напомнил, что программа строительства перинатальных центров в Украине началась в 2010 году. Как результат, по словам Януковича, материнская смертность снизилась на 24%, детская - на 11%.

Глава государства выразил убеждение, что с введением новых перинатальных центров эти показатели улучшатся.

По убеждению Януковича, такие центры не могут функционировать без высококвалифицированных врачей. Президент напомнил, что за последние годы зарплата медиков возросла на 80%. В частности, в Запорожской области средняя заработная плата медработников составляет 2485 грн. «Мы и дальше будем идти этим путем», - сказал он.

Президент отметил, что власть настроена открывать как можно скорее новые перинатальные центры, но мировой экономический кризис и экономическая ситуация этому не всегда способствуют.

Глава государства выразил надежду, что Запорожский перинатальный центр будет открыт для пациентов уже первого декабря этого года.

*** С целью реализации Национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» в Запорожской области с 2012 года активно ведется работа по созданию областного перинатального центра. Сметная стоимость строительства составляет 94,4 млн грн. В 2013 году на реконструкцию получено 67,8 млн грн, в том числе из государственного бюджета - 62,2 млн грн, из областного - 2,5 млн грн.

Запорожский областной перинатальный центр рассчитан на 124 койки. Ориентировочная его мощность - около 2700 родов в год.

Уже завершена реконструкция акушерского корпуса, который готов к открытию как первая очередь перинатального центра.