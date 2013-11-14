В Одессе мотоциклист сбил на переходе милиционера

В Одессе в среду, 13 ноября, мотоциклист сбил милиционера на пешеходном переходе.

Как сообщили УНИАН в секторе профилактической работы управления ГАИ Одесской области, ДТП произошло около 19.10 на улице Рекордной.

«Установлено, что 23-летний водитель мотоцикла «ХОНДА», двигаясь по улице Рекордной, со стороны улицы Академика Филатова в направлении улицы Малиновского, совершил наезд на 22-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили в секторе.

Пешеход с полученными в результате ДТП телесными повреждениями доставлен в больницу. Пострадавшим оказался работник милиции, который возвращался с работы домой, на нем была форменная одежда.