В Одессе мотоциклист сбил на переходе милиционера
11:08, 14 ноября 2013Новости регионов
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ДТП произошло около 19.10
В Одессе в среду, 13 ноября, мотоциклист сбил милиционера на пешеходном переходе.
Как сообщили УНИАН в секторе профилактической работы управления ГАИ Одесской области, ДТП произошло около 19.10 на улице Рекордной.
«Установлено, что 23-летний водитель мотоцикла «ХОНДА», двигаясь по улице Рекордной, со стороны улицы Академика Филатова в направлении улицы Малиновского, совершил наезд на 22-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили в секторе.
Пешеход с полученными в результате ДТП телесными повреждениями доставлен в больницу. Пострадавшим оказался работник милиции, который возвращался с работы домой, на нем была форменная одежда.
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