Россиянка перевозила через границу психотропное вещество

В Донецке к задержанной гражданке России, незаконно перевозившей через украинско-российскую границу психотропное вещество - амфетамин, избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Главного управления СБУ в Донецкой области.

Согласно сообщение такое решение вынес Ворошиловский районный суд города Донецка.

В настоящее время следователи Управления СБ Украины в Донецкой области осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, открытом в отношении 28-летней жительницы Ростова-на-Дону. Она, возвращаясь из Украины домой пассажирским поездом сообщением «Киев-Кисловодск», от таможенного контроля в вагоне поезда спрятала пакетик с 90 граммами амфетамина.

В пункте пропуска «Успенка» Восточной таможни во время таможенного досмотра правоохранители обнаружили тайник с психотропом. Правонарушительницу задержали.

Женщине объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.1 ст.305 (контрабанда психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает лишение свободы до 8 лет.