На Волыни во время разбирания боеприпаса погиб человек

На Волыни при взрыве боеприпаса времен Второй мировой войны погиб человек.

Как сообщает Государственная служба Украины из чрезвычайных ситуаций житель с. Смидин Старовыжевского района Волынской области разбирал вблизи собственного жилого дома металлический взрывоопасный предмет времен войны, в результате чего произошел взрыв. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.