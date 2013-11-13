Из больниц выписаны все пациенты, отравившиеся курами-гриль

Из больниц выписаны все пациенты, которые в течение 25–30 октября были госпитализированы в медицинские заведения Львовской, Волынской и Хмельницкой областей после употребления кур-гриль, купленных во львовском супермаркете «Арсен».

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, лечение завершено 12 ноября. По состоянию на 13 ноября, из стационара выписаны все пациенты в удовлетворительном состоянии.

Как отмечается в сообщении, «по результатам обследований и клинически у пациентов установлен диагноз – сальмонеллез».

Как сообщал УНИАН, в течение 25-30 октября в медицинские заведения Львовской, Волынской и Хмельницкой областей было госпитализировано 33 человека, из них 4 ребенка. По результатам расследования вспышки установлено, что все пострадавшие с 23 по 26 октября употребляли кур-гриль, которых приобрели в супермаркете «Арсен» ООО “Альянс Маркет”, расположенном во Львове (ул. Чорновила, 93). У 26 пациентов, которые были госпитализированы после употребления кур-гриль, диагностирован сальмонеллез.

По результатам внеплановой проверки кулинарного цеха супермаркета “Арсен” salmonella enteritidis выделено в 5 пробах пищевых продуктов.