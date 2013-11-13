На Одесчине неизвестные выманивают деньги для "неимущих"

В Одесской области неизвестные от имени недавно назначенного губернатора региона Николая Скорика пытаются выманить деньги у учреждений и предприятий .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной госадминистрации, в обгосадминистрацию поступила информация о том, что в течение нескольких дней руководителям учреждений, предприятий и организаций звонят неизвестные, которые, представляясь помощниками и советниками Скорика, просят перечислить деньги. Средства нужны якобы для оказания материальной помощи детским домам, санаториям и другим юридическим или физическим лицам.

"Сообщаем, что председатель Одесской областной государственной администрации Николай Скорик никаких поручений по этому поводу не давал и никого из своих помощников и работников облгосадминистрации на такие обращения не уполномочивал», - сообщили в пресс-службе.

При поступлении подобных звонков в пресс-службе просят на них не реагировать, и, тем более, никаких средств на указанные неизвестными счета не перечислять. Также настоятельно рекомендуются обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями по выявлению и наказанию телефонных мошенников.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, в милиции располагают достоверной информацией о том, что неизвестные лица представляются помощниками руководителей органов власти и просят организации либо отдельно взятых лиц внести денежный вклад в якобы действующие социальные программы.

«Таким образом «мнимые помощники» присваивают денежные средства, которые перечисляют доверчивые граждане. Чтобы не стать жертвой мошенников, руководство милиции обращается с просьбой по возможности зафиксировать контактные и личные данные представляющегося лица. Если же возникло подозрение, что вы имеете дело с аферистом, незамедлительно сообщайте по телефону «102» либо обращайтесь с заявлением в ближайший районный отдел милиции», - заявили в отделе.