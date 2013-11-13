На Кировоградщине на территории школы нашли минометную мину

В селе Седневка Устиновского района Кировоградской области на территории школы была найдена 82-миллиметровая минометная мина времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в области, 12 ноября старый боеприпас обнаружили директор школы и работники котельной во время ремонта теплотрассы на территории Седневской ООШ. Взрывоопасный предмет лежал под землей на глубине около 2 м. Место происшествия было ограждено киперной лентой, а занятия в школе, которая расположена рядом, отменили. Саперы группы пиротехнических работ обследовали участок миноискателями и изъяли боеприпас, который затем уничтожили на подрывной площадке.