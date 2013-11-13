Тернополь принял областную программу по пожарной безопасности

Тернопольский областной совет принял областную программу обеспечения пожарной безопасности на 2013-2015 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского областного совета, смета программы составляет 12,695 млн грн, из них 3 млн грн. запланировано получить из Государственного бюджета, 120 тыс грн – из областного, 9,569 млн грн – из местных бюджетов.

Необходимость принятия такой программы предопределена тенденцией увеличения количества пожаров в области и увеличением количества погибших (на 25%).

Программа направлена на повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов, обеспечение надлежащей защиты от пожаров населения, окружающей природной среды, а также объектов повышенной опасности.

Средства предусмотрено направить, в частности, на образование и обеспечение функционирования дополнительных подразделений местной пожарной охраны в четырех районах, обустройство автоматической системы пожаротушения в областном архиве, приведение в рабочее состояние инженерного оборудования систем противопожарной защиты четырех домов в Тернополе повышенной этажности, на повышение огнестойкости домов и сооружений путем пропитки конструкций огнеупорными смесями

По данным управления Гостехногенбезопасности в Тернопольской области, которое разрабатывало программу, ее реализация позволит уменьшить количество пожаров в области на 22,8%, а экономические убытки от пожаров сократить на 20% - до 99,2 млн грн.