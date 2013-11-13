Во Львове кирпич с дома упал на голову прохожему – погиб на месте
13:52, 13 ноября 2013Новости регионов
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Личность устанавливают
Во Львове на голову проходившему по улице мужчине с дома упал кирпич, который нанес ему смертельную травму.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 ноября, в 10.25, от дежурного врача скорой медицинской помощи поступила информация о том, что на улице Шевченко, 418, (Железнодорожный район, новостройка 9-этажного дома) на голову неизвестного мужчины в возрасте около 60 лет упал кирпич.
Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть к их приезду.
Личность погибшего устанавливается.
Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.
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