Житомирщина получила 6 современных машин скорой помощи

В Житомире Областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф передали шесть современных машин скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии передачи "скорых" участвовали руководители областной власти, медики центра скорой помощи.

"Скорые помощи закуплены по результатам тендера. Для этого из областного бюджета было выделено 4,2 млн грн" , - рассказал журналистам главный врач КУ "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Житомирского областного совета" Анатолий Сова .

Он уточнил, что из 6 автомобилей скорой медицинской помощи, 4 - это машины класса В (интенсивная терапия) и 2 автомобиля класса (реанимобиль) .

По словам Совы, все работники экстренной медицинской помощи уже прошли переподготовку и овладели современными методиками оказания помощи в экстренных случаях на новом оборудовании.

Председатель Житомирского областного совета Иосиф Запаловский добавил, что властиь области планирует и в дальнейшем выделять средства из областного бюджета для закупки машин скорой помощи. Области не хватает еще около 40 таких машин.

Справка УНИАН. Сейчас в Житомире на балансе центра экстренной помощи и медицины катастроф области находятся 103 бригады скорой помощи. По состоянию на 15 ноября бригадами скорой медицинской помощи осуществлено более 300 тыс. выездов в сутки поступает около 300 вызовов . Указанный центр действует на Житомирщине с 1 января 2013 .